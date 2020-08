C'è una favorita o sarà una partita equilibrata? Ecco i pareri delle redazioni di Eurosport sull'attesissima finale di Lisbona. Da una parte il Bayern che ha vinto tutte le 14 partite giocate dalla ripresa della stagione ad oggi, dall'altra il PSG di Neymar e Mbappé alla sua prima finale storica nella competizione.

Ormai ci siamo! Le Finals di Lisbona stanno per concludersi e la finale tra Bayern Monaco e PSG sembra più che meritata visto il cammino delle due squadre. I bavaresi si sono letteralmente mangiati Chelsea, Barcellona e Lione a suon di gol, il PSG è riuscito ad avere la meglio dell'Atalanta prima di dominare il Lipsia. Ma chi vincerà ora la finale del da Luz? Sarà una finale equilibrata o c'è una grande favorita? Ecco i pareri delle diverse redazioni di Eurosport.

Eurosport Italia: il Bayern dominerà anche la finale

Champions League PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni e statistiche. Torna Navas, c'è Verratti dal primo minuto DA 13 MINUTI

Per come ha giocato il Bayern Monaco in queste settimane, non sembra avere avversari all'altezza per questa Champions League. Il PSG ha sicuramente stelle che possono cambiare la partita in ogni momento, ma la compagine tedesca ha mostrato potenza, grande lavoro di squadre e facilità nell'arriva al gol. I numeri parlano chiaro: 10 vittorie su 10 nella competizione, 42 gol fatti con una media di 4,2 reti a partita. Questo spaventerebbe qualsiasi squadra del mondo, anche il PSG. Non sarei sorpreso se il Bayern Monaco dominasse anche la finale. Durante il torneo ha dimostrato di meritarsi la finale, ora deve solo confermare di essere la squadra più forte d'Europa. Sarà una partita divertente, con le due squadre pronte a colpire l'avversario. Ma, se la squadra di Flick dovesse giocare come nelle ultime partite, l'epilogo della finale sarà ovvio.

Samuele Ragusa di Eurosport Italia

Play Icon WATCH PSG, Verratti: “Questa finale la partita più importante della mia vita, farò di tutto per esserci” 00:01:23

Eurosport Germania: vincerà sicuramente il Bayern Monaco

Con tutto il rispetto per il PSG, domenica sera vedremo festeggiare il Bayern Monaco al da Luz con l'Henkelpott (il trofeo della Champions). La loro fame, la loro concentrazione, la loro immensa qualità - sia da punto di vista individuale che collettivo - e la loro esperienza faranno la differenza in questa partita. Contro il Lione non è stata una semifinale storica, perché la grande partita ci sarà in finale, e verrà giocata con grande determinazione. Il Bayern Monaco farà Triplete.

Andreas Schulz di Eurosport Germania

Play Icon WATCH Kimmich, cucchiaio alla Totti: ecco il gioiello con cui il Bayern ha steso il Dortmund 00:00:37

Eurosport UK: Bayern per la logica, ma occhio a Mbappé

Sarà una finale equilibrata. Due squadre eccellenti che hanno raggiunto il picco di forma al momento giusto, cosa abbastanza impressionante per il PSG considerando l'interruzione del suo campionato a marzo (e mai ripreso) per il discorso coronavirus. Favorita? La logica direbbe Bayern Monaco. Anche se c'è un giocatore che può rompere il cammino della squadra di Flick: Kylian Mbappé. C'è da dire che il Bayern Monaco ha lasciato occasioni agli avversari, sia contro il Lione che contro il Barcellona. Sembra un'affermazione quasi ridicola guardando i risultati di quarti e semifinale, ma è la verità. Se il Bayern dovesse concedere la stessa libertà anche al PSG, i francesi potrebbero fargliela pagare, Mbappé in particolare. Detto questo, il primo gol sarà cruciale. Dovesse segnare per primo il Bayern, sarà difficile vedere una rimonta. Se segnasse prima il PSG, sarebbe game over. Però facciamo un'altra considerazione. Se la partita sarà equilibrata anche oltre il 70° minuto di gara, conterà qualcosa l'aspetto fisico sulla prestazione? Ricordiamo che il PSG ha giocato molte partite ravvicinate dopo una pausa di circa quattro mesi.

Marcus Foley di Eurosport UK

Sondaggio Chi vincerà la finale di Champions? PSG Bayern Monaco

Eurosport Spagna: i tifosi di Real e Barcellona tiferanno PSG

I tifosi del Real Madrid tiferanno per il PSG, perché il Bayern Monaco è un nemico storico in Champions. I tifosi del Madrid erano felicissimi quando Müller e compagnia hanno segnato ripetutamente al Barcellona ai quarti, ma la finale è un'altra cosa. E se Mbappé dovesse vincere la Champions col PSG, potrebbe presto unirsi al Real Madrid (che è il suo sogno). Nel 2021 potrebbe esserci il suo arrivo. Anche quelli del Barcellona tiferanno PSG, dopo l'8-2 subito contro il Bayern. Ma c'è anche il discorso Neymar: con un trofeo in mano, è più facile che lasci il PSG.

Adrian Garcia di Eurosport Spagna

Play Icon WATCH PSG-Lipsia, la festa dei tifosi a Parigi si tramuta in guerriglia urbana 00:00:55

Champions League Orsato arbitrerà PSG-Bayern: sarà l'ottavo italiano a dirigere una finale di Champions League IERI A 16:22