Gli episodi arbitrali più controversi della finale di Champions League allo stadio Da Luz di Lisbona diretta da Daniele Orsato

La moviola di PSG-Bayern Monaco (arbitro Orsato)

28' AMMONITO DAVIES - L'esterno beffato da Kehrer sull'out destro: trattenuta vistosa col braccio e decisione inevitabile di Orsato che estrae giustamente il cartellino giallo nei confronti del terzino sinistro del Bayern Monaco.

Daniele Orsato ammonisce Alphonso Davies - PSG-Bayern Monaco Champions League 2019-20 Credit Foto Getty Images

37' MARQUINHOS RISCHIA IL GIALLO - Trattenuta plateale nei confronti di Lewandowski sulla trequarti d'attacco del Bayern. Classico fallo tattico che meritava l'ammonizione, Orsato non prende provvedimenti disciplinari e si limita a concedere una punizione alla squadra tedesca.

41' ANCHE KIMMICH RISCHIA IL GIALLO - Fallo netto su Mbappé che provava a ripartire in contropiede sulla propria trequarti. Anche in questo caso Orsato non prende provvedimenti: uniformità di giudizio rispetto all'episodio Marquinhos-Lewandowski di qualche minuto prima.

45'+1 IL BAYERN CHIEDE UN RIGORE - Coman entra in area dalla sinistra, vince il duello fisico con Kehrer e cade dopo un contatto. Il Bayern chiede il penalty, Orsato lascia correre tra le proteste dei giocatori della squadra tedesca. Il check del VAR conferma la decisione del direttore di gara, si va al riposo sullo 0-0. Restano forti dubbi anche se la sensazione è che Coman avrebbe potuto fare qualcosa di più per rimanere in piedi.

