Secondo Le Parisien, l'avventura del Matador nel club parigino non andrà oltre il 30 giugno, data di scadenza del suo attuale contratto che, stando anche alla recenti parole di Leonardo, non sarà prolungato. Stesso destino per il difensore belga che avrebbe già trovato un accordo con il Borussia Dortmund.

Rottura totale tra il Paris Saint Germain ed Edinson Cavani. Secondo un'indiscrezione riportata dal quotidiano francese Le Parisien il 33enne attaccante uruguaiano si rifiuterà di indossare la maglia del club per disputare la Final Eight di Champions League in programma ad agosto a Lisbona. Il Matador, miglior marcatore di sempre nella storia del PSG, non sarebbe intenzionato a proseguire la propria avventura nella capitale francese oltre il 30 giugno, data di scadenza del suo attuale contratto che, anche alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Leonardo, non verrà prolungato. Cavani avrebbe deciso addirittura di non presentarsi alla ripresa degli allenamenti della squadra di Tuchel, fissata per lunedì 22 giugno.

I motivi della rottura

Alla base della (presunta) forte presa di posizione di Cavani ci sarebbe proprio il mancato gradimento nei confronti delle parole di Leonardo che, di fatto, l'ha messo alla porta senza troppi giri di parole. Ma, sempre secondo Le Parisien, a impedire la prosecuzione dell'avventura di Cavani al PSG ci sarebbe un motivo molto più semplice: il Matador avrebbe già trovato un accordo con il suo prossimo club e questo sancirebbe l'impossibilità di rimanere a Parigi fino a metà agosto, se non di più.

Anche Meunier parte subito: va al Borussia Dortmund

Discorso analogo quello che riguarda Thomas Meunier: il 28enne terzino destro belga, anch'egli in scadenza di contratto con il PSG, avrebbe già firmato il suo nuovo accordo con il Borussia Dortmund e a fine giugno smetterà a tutti gli effetti di essere un giocatore del Paris. Nelle scorse settimane il club francese, secondo Le Parisien, avrebbe cercato una soluzione per trattenerlo oltre la scadenza del contratto, ma una serie di problemi giuridici (come l'ingaggio e l'assicurazione) avrebbero dato origine a una fumata nera.

