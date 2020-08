Il tecnico tedesco porta grande rispetto al Lipsia, anzi, mette in guardia i suoi perché l'avversario sarà tosto come quanto lo è stato l'Atalanta ai quarti. Mbappé, invece, dovrebbe essere della partita già dal 1° minuto.

Tuchel è concentrato per la semifinale contro Lipsia, gara che potrebbe regalare al PSG la prima finale della storia in Champions League. È anche un'occasione per convertire i tanti soldi spesi nelle ultime stagioni in qualcosa di concreto, dopo le tante critiche ricevute negli ultimi anni. C'è però il Lipsia da affrontare, una squadra ostica come l'Atalanta...

Difendono molto alti. Sono aggressivi, giovani, forti. Un po' come l'Atalanta. Si tratterà di una partita difficile sul piano fisico, ma siamo preparati. Ci stiamo godendo il momento e abbiamo meritato le semifinali di Champions. In campo siamo forti, molto forti

Champions League RB Lipsia-PSG: probabili formazioni e statistiche. Parigini senza Verratti e Navas, Mbappé titolare DA 6 MINUTI

Tuchel affronterà Nagelsmann, suo ex giocatore e collaboratore

Non mi sarei mai immaginato di affrontarlo in semifinale di Champions. Ai tempi dell'Augsburg non avevamo un grande staff e siccome era sempre infortunato gli chiedemmo di fare lo scout. È incredibile giocare una semifinale di Champions contro Julian

Mbappé sarà titolare?

Sicuramente giocherà, lo ha fatto con l'Atalanta giocando 30 minuti e non ha avvertito nessun problema al piede. Può anche partire titolare, ma vedremo se schierarlo titolare o meno. Neymar? Si trova benissimo con Mbappé, entrambi sono straordinari. Nessuno può vincere giocando da solo. Sono contento che quest'anno si sia creata una bella atmosfera in gruppo

Play Icon WATCH Atalanta, Gasperini: “Ce l’avevamo quasi fatta, tanto rammarico per quel gol allo scadere” 00:01:42

Champions League Domenech prende in giro Gasperini: "Bravo nei cambi. Italiani grandi tattici? Una leggenda" 13/08/2020 A 07:02