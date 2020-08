La finalissima di Champions League si giocherà a Lisbona il prossimo 23 agosto (alle 21). Sono 8 precedenti tra le due squadre con un bilancio di 5 successi per i parigini e 3 vittorie per i bavaresi. Nel 2017 l'ultimo doppio confronto: 3-0 PSG all'andata, 3-1 al ritorno per il Bayern.

Altra vittoria per il Bayern Monaco che ha eliminato nel suo cammino il Lione con un secco 3-0, conquistando un pass per la finale. Ora c'è solo il PSG davanti a sé per tornare a vincere la Champions League, ma i parigini non vogliono guardare in faccia a nessuno, essendo alla caccia del loro primo trofeo dalle Grandi orecchie.

Quando e dove si gioca PSG-Bayern Monaco

La finale tra PSG e Bayern Monaco si giocherà domenica 23 agosto alle ore 21. La finalissima verrà disputata allo stadio da Luz di Lisbona dove si sono giocate la maggior parte di partite in queste Finals di Champions in Portogallo. Lo stadio da Luiz ha già ospitato una finale di Champions League: nel 2014, quando il Real Madrid vinse 4-1 contro l'Atlético Madrid e conquistò la Décima.

Quante Champions hanno vinto PSG e Bayern Monaco?

Per il PSG è la primissima volta in una finale di Champions League, con i parigini che sognano di conquistare il trofeo dopo i tanti soldi investiti nelle ultime stagioni dall'arrivo di Al-Khelaïfi. Il Bayern Monaco è invece la quarta squadra con più titoli, con 5 Champions/Coppe dei Campioni conquistate nella sua storia. L'ultima è quella del 2013 quando vinse il derby contro il Borussia Dortmund a Wembley: allora fu Triplete per la squadra di Heynckes.

I precedenti tra PSG e Bayern Monaco

Sono 8 i precedenti tra PSG e Bayern Monaco, tutti nelle fase a gironi di Champions League. Il bilancio è di 5 successi per i parigini e 3 vittorie per i bavaresi: non c'è mai stato un pareggio. Nel 2017 l'ultimo doppio confronto, con un secco 3-0 per il PSG all'andata grazie ai gol di Dani Alves, Cavani e Neymar, mentre al ritorno finì 3-1: a segno Lewandowski e doppietta di Tolisso, nel mezzo il gol di Mbappé. Con quel risultato, fu quindi il PSG a vincere il girone davanti al Bayern.

