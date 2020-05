Quarantena obbligata per le squadre che giocheranno nel Regno Unito? Problemi per i match europei

Dal nostro partner OAsport.it

Tempi di decisioni importanti nei Paesi del Vecchio Continente, relativamente alla gestione della pandemia. Nel Regno Unito, come riportato dai media britannici, il Governo sarebbe orientato a imporre per tutti l’isolamento per 14 giorni, senza nessuna deroga speciale per gli sportivi. Il provvedimento non è ancora definitivo, ma le intenzioni sarebbero quelle di essere rigorosi nei confronti di chi viene da altre nazioni.

Di fatto tutti quelli che vorranno entrare in U.K. dovranno essere sottoposti a una quarantena. In un primo momento si pensava, come detto, che i campioni dello sport potessero essere esentati da quest’obbligo, ma secondo quello che trapela non ci sarebbero agevolazioni di sorta.

Indubbiamente, ciò potrebbe rappresentare una difficoltà non da poco per i club britannici che disputeranno in agosto i match di Champions League e di Europa League. Andando ancor più oltre, anche la F1 dovrebbe tener conto di queste criticità, considerando la disputa nella seconda metà di luglio dell’appuntamento a Silverstone (forse anche doppio, con due weekend consecutivi).

