RB Lipsia-Atletico Madrid: probabili formazioni e statistiche

Sarà una sfida inedita quella tra Lipsia e Atletico e sarà la prima volta del club tedesco contro una spagnola in una competizione europea. Per i Colchoneros è la quinta volta ai quarti di finale di Champions League negli ultimi 7 anni mentre per il Lipsia è una prima assoluta a questo livello.

Le probabili formazioni

RB Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Nkunku, Sabitzer; Olmo, Forsberg; Schick. All. Julian Naghelsmann.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Partey, Vitolo, Koke; Morata, Diego Costa. All. Diego Simeone.

Statistiche

Questo sarà il primo incontro tra RB Lipsia e Atlético Madrid. E' anche la prima volta che il Lipsia è stato sorteggiato contro un club spagnolo in Europa.

L'Atlético Madrid ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League per la quinta volta nelle ultime sette stagioni, un'impresa che solo Barcellona e Bayern Monaco vantano nello stesso periodo. Nel frattempo, questa è la prima esperienza per il Lipsia nella fase a eliminazione diretta della competizione.

L'Atlético Madrid ha sempre vinto contro avversarie tedesche nella fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League (contro Leverkusen nel 2014/15 e 2016/17; contro Bayern Monaco di Baviera nel 2015/16). Nell'era della Coppa dei Campioni (pre-1992/93), l'unica volta che non ce la fecero prevalere fu nella finale del 1974 contro il Bayern Monaco (1-1; 0-4 replay).

Nessuna delle 14 partite del Lipsia in UEFA Champions League si è conclusa senza reti (0-0). Hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite, dopo aver sempre preso almeno un gol nelle nove precedenti.

Quattro degli ultimi otto gol del Lipsia in UEFA Champions League arrivano dal dischetto del rigore. Infatti, solo l'Atalanta (5) ha beneficiato di più rigori rispetto Lipsia (4) nella competizione di questa stagione.

Nessuna squadra tedesca al di fuori di Bayern Monaco e Borussia Dortmund ha raggiunto le semifinali di UEFA Champions League dallo Schalke nel 2010/11.

L'Atlético Madrid proverà a diventare la prima squadra dal Real Madrid nel 2013/14 ad aver battuto i detentori della UEFA Champions League (il Liverpool) e a vincere il torneo nello stesso stagione. Ha anche giocato il maggior numero di finali di UEFA Champions League / Coppa dei Campioni senza mai vincerne una (3 finali, 0 trofei).

Dall'inizio del 2019, 12 dei 14 gol dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League sono stati segnati dopo l'intervallo.

Il 53% dei gol di Alvaro Morata in UEFA Champions League sono stati segnati in fasi a eliminazione diretta (8 su 15). Gli otto gol dell'attaccante dell'Atlético Madrid dal 2013/14 sono più di qualsiasi altro giocatore spagnolo in quel periodo.

Emil Forsberg ha segnato quattro degli ultimi otto gol del Lipsia in UEFA Champions League. Tutti e quattro i gol sono arrivati nei 10 minuti iniziali o finali della partita.

