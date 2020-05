Roma-Liverpool, 30 maggio 1984: notte di sogni (infranti), di Coppe e di Campioni

Riviviamo assieme il film della storica finale di Coppa dei Campioni 1983/1984, quando la Roma di Liedholm perse la ghiotta chance di trionfare davanti al proprio pubblico nell'ambito del più importante trofeo calcistico per club. Era il 30 maggio del 1984, esattamente 36 anni fa.

30 maggio 1984, Roma: è il giorno ideale per fare i turisti nella Città Eterna perché le strade del centro cominciano a svuotarsi già a partire dal tardo pomeriggio. È il giorno di Roma-Liverpool: chi non ha avuto la fortuna di trovare il biglietto si riversa al Circo Massimo per la liturgia collettiva del popolo giallorosso oppure si accomoda sul divano di casa in attesa della finalissima della Coppa dei Campioni 1983/1984.

L’atmosfera

C’è elettricità nel torrido pomeriggio romano, si respira l’atmosfera delle notti "di sogni, di coppe e di campioni” cantate da Venditti in Notte prima degli esami, incantevole lato B del singolo Ci vorrebbe un amico pubblicato proprio nella primavera del 1984. Antonello Venditti, voce e coscienza storica del tifo romanista, riceve i supporter giallorossi accorsi al Circo Massimo per la prima parte del suo concerto: al fischio finale di Roma-Liverpool si sarebbe tenuta la seconda tranche di uno show calibrato nei minimi dettagli. Fervono i preparativi anche nei quartieri storici del tifo romanista, Testaccio in primis. L’attesa è finita, il fischietto svedese Erik Fredriksson decreta l’inizio della partita allo Stadio Olimpico.

Il film della partita

Per la Roma di Liedholm la finale comincia sotto una cattiva stella. Meno di un quarto d’ora e il Liverpool tre volte campione d’Europa è già in vantaggio: cross di Johnston dalla destra, carica di Rush su Tancredi - non ravvisata dall’arbitro - e deposito a porta sguarnita di Neal dopo pasticcio difensivo di Bonetti. Ci pensa bomber Pruzzo a ristabilire il pari con sontuoso avvitamento aereo su cross di controbalzo del ragazzo di Nettuno Bruno Conti. La partita, tiratissima, si trascina fino ai calci di rigori assurgendo a romanzo calcistico.

Sfogliamo assieme i capitoli più iconici della lotteria conclusiva, diapositive della beffarda sconfitta giallorossa:

La spaghetti legs , la strampalata danza sulla linea di porta di Bruce Grobbelaar, capace di ipnotizzare i Campioni del Mondo Conti e Graziani.

Il missile terra-aria sparato tra i cespugli di Monte Mario proprio da Ciccio Graziani.

Il “gran rifiuto” del totem giallorosso Falcao di calciare il suo rigore nella lotteria finale.

In certi momenti un campione deve fare un passo avanti, non uno indietro. (Roberto Pruzzo)

A distanza di anni, per assurdo, il penalty decisivo di Kennedy che proiettò in paradiso gli uomini di Joe Fagan passa quasi inosservato a confronto.

Roma-Liverpool 1984 Credit Foto Imago

I sogni cantati da Venditti si spezzano definitivamente: la ghiotta e pressoché irripetibile chance di trionfare nella massima competizione calcistica per club nel proprio giardino di casa svapora e quel Grazie Roma intonato da Venditti al Circo Massimo dopo la fine della partita assume toni in bilico tra lo struggente e lo straziante.

Sono passato alla storia come un clown? Sono ancora qui che rido. Non so come mi saltò in mente quel balletto, improvvisai: mi sentivo le gambe come due spaghetti flosci, anche la rete sembrava uno spaghetto e così la mangiai. (Bruce Grobbelaar)

L’eredità

Il ciclo della Roma del Barone raggiunge il capolinea quella notte; la notizia dell'addio di Liedholm a fine stagione, del resto, era già di dominio pubblico. Il suo testimone viene raccolto dal connazionale Sven-Göran Eriksson e la prima vittoria del giovane tecnico, giunta solamente alla nona giornata del campionato successivo, combacia per un gioco del destino con l’ultimo gettone in maglia giallorossa di Paulo Roberto Falcao, l'antieroe della finale contro il Liverpool. Persino il ciclo di quel portentoso Liverpool si conclude in modo assai brusco: l’anno successivo i Reds si ripresentano in finale di Coppa dei Campioni contro la Juventus, ma a seguito dei tragici eventi dell’Heysel verranno squalificati per sei anni dalle competizioni continentali.

Roma-Liverpool rimane a tutt'oggi un demone da esorcizzare per la pancia del tifo giallorosso: il 7-6 complessivo della semifinale della Champions League 2017/2018 non ha fatto altro che spargere altro sale su quella ferita aperta 35 anni prima.

La nostra chiusa la vogliamo affidare al mitico Chicco Lazzaretti dei Ragazzi della 3ª C, popolare serie tv italiana degli anni Ottanta: nessuno meglio di lui ha saputo farsi portavoce del pensiero giallorosso in merito a quella maledetta finale del 1984:

Roma e Liverpool non hanno mai giocato! (Chicco Lazzaretti)

