Sarri: "Dybala? Proveremo il recupero fino a domani mattina. Lione squadra evoluta"

Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia del match di Champions League col Lione: "Questa potrebbe essere la mia ultima partita? E' come dare dei dilettanti ai dirigenti..."

Sul Lione

Occorre una grande prestazione. Loro sono una squadra che si è evoluta molto in stagione a livello difensivo. Hanno molta tecnica e sarà per questo una partita difficile, da giocare con grande lucidità, pazienza e calma visto il risultato dell’andata.

Su Higuain e Pjanic

Sono due giocatori in crescita. Gonzalo ha messo dentro minuti e dal punto di vista fisico sta bene. Miralem, dopo un periodo di stanchezza, negli ultimi tempi l’ho rivisto efficiente.

Su Ronaldo

Non c’era nulla di particolare da dirgli. Si sta allenando nella maniera giusta, mi sembra mentalmente carico. ha fatto tante gare in pochissimo tempo, ha poi riposato per qualche giorno ma è subito tornato con grande vigore e intensità.

Su Dybala e il recupero

Si trova nelle mani dello staff medico, anche se ieri ha fatto qualcosa in campo. Proveremo il recupero fino a domani mattina, vedremo cosa potrà dare. Poi vedremo il livello di disponibilità da parte sua e dei dottori.

Su Cuadrado

Penso che partirà dall’inizio, ma non abbiamo deciso se sulla linea difensiva o quella offensiva.

Sul match, senza tifosi

Le condizioni sono queste. Giocare senza pubblico è chiaramente non bello da vivere dal campo, mette un po’ di tristezza. La Champions è però la manifestazione più importante, ma dovremo farne a meno. Speriamo si possa tornare negli stadi il prima possibile, non è facile giocare sempre a porte chiuse psicologicamente.

Sul futuro: ultima partita con la Juventus

La Juve è una società seria e i dirigenti non sono dei dilettanti. Se vogliono cambiare allenatore hanno già deciso e viceversa. Sarebbe offensivo per la dirigenza pensare che decidano tutto in base a questa partita, come dei tifosi sull’onda emotiva.

Sul Lione

Difendono bassi con grande densità ed efficacia, ripartono bene con giocatori tecnici come Depay. Il risultato dell’andata gli permette di fare la partita che rispecchia più le loro caratteristiche. Non ho visto stravolgimenti, è comunque una gara difficilissima.

Sul pessimismo intorno al suo operato

Sono agnostico. Non leggo e non seguo nulla, le voci mi riguardano poco. Noi siamo contenti di aver vinto il campionato forse più difficile di sempre per gli avvenimenti che ci sono stati. Poi è chiaro che l’ambiente è abituato a vincere e tutto viene attutito da questa abitudine che non ci dovrebbe essere. La vittoria è un evento straordinario che non può essere trattato come un evento ordinario.

