Tegola Napoli! Infrazione a due costole per Manolas, salta il ritorno col Barcellona

Dopo l'infortunio contro il Sassuolo, il difensore greco, grande protagonista dell'eliminazione dei blaugrana nel 2018 con la maglia della Roma, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Difficile vederlo in campo al Camp Nou il prossimo 8 agosto

Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l'infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.

Con un comunicato ufficiale il Napoli rende note le condizioni di Kostas Manolas dopo l'infortunio rimediato in Napoli-Sassuolo. Il difensore greco non era stato in grado di proseguire il match del San Paolo, vinto 2-0 dagli uomini di Gattuso, a seguito di una brutta botta al costato che lo aveva costretto alla sostituzione con Maksimovic.

Difficile stabilire al momento i tempi di recupero, come si legge nella nota. Certamente l'ex Roma, tormentato dagli infortuni in questa sua prima stagione in azzurro, salterà le ultime due giornate di campionato in programma martedì sera e domenica 2 agosto rispettivamente contro Inter e Lazio. Grande incertezza sulla possibilità di un suo utilizzo in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona in programma l'8 agosto al Camp Nou. Un peccato visto che nel 2018, con i giallorossi, il centrale era stato il grande protagonista della rimonta ai quarti di finale proprio contro i blaugrana.

