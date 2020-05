Uefa, il protocollo sarà alla tedesca. Ripresa Coppe: il 6 agosto con Inter-Getafe e Roma-Siviglia?

Protocollo alla tedesca, no ai cinque cambi e pazienza per definire le nuove formule: la Uefa studia la ripartenza e guarda con un po' di preoccupazione all'Italia e alla quarantena per tutta la squadra, in caso di un positivo in squadra.

Protocollo alla tedesca, no ai cinque cambi e pazienza per definire le nuove formule. Anche la Uefa studia la ripartenza e guarda con sinistra preoccupazione le difficoltà e i tanti punti interrogativi che emergono dall’Italia e dalla Serie A. La quarantena per tutta la squadra, che l’Italia sembra aver intenzione di adottare e che rischia di bloccare sul nascere la ripartenza della Serie A, rischia di penalizzare anche le compagini italiane impegnate in Europa ed innescare tutta una serie di rinvii assolutamente poco gestibili in un calendario che sarà serrato.

Uefa preoccupata, a rischio la partecipazione alle Coppe Europee

Il Tutto Sport, addirittura nell’edizione odierna, lancia quella che per ora è una provocazione più che uno scenario anche solo ipotizzabile: ossia che le formazioni italiane possano essere addirittura escluse dalle competizioni europee. La tensione però è palpabile e c’è, secondo il quotidiano torinese, nel caso di perdurante chiusura da parte della politica, pensa ad emigrare verso altri lidi, un po’ come vorrebbe fare il PSG, per allenarsi e giocare senza i lacci nazionali. Un’eventualità che scuote Nyon, che per il momento però resta calma e determinata a riprendere Champions League ed Europa League e a giocare più partite possibili.

Il 7 agosto si riparte con Juventus-Lione?

Secondo la Gazzetta dello Sport la Uefa, che sembra intenzionata ad adottare il protocollo tedesco, ha ormai messo definitivamente in cantina la possibilità che prevedeva di giocare coppe e campionati in contemporanea, per questo darà precedenza ai campionati nazionali che (ci si augura!) terminino entro il 2 agosto. Se sarà così Champions League ed Europa League potrebbero ripartire davvero il 6-7-8 agosto, come aveva annunciato il presidente del Lione, Aulas. A tenere a battesimo la ripartenza del calcio europeo per club dovrebbe essere l’Europa League il 6 agosto, con il ritorno degli ottavi di finale. Da definire ancora se Roma-Siviglia e Inter-Getafe saranno risolte in gara unica (il 6 agosto) oppure sarà possibile recuperare l’andata saltata a marzo (il 3 agosto?). Finale di Champions il 29 a Istanbul mentre quella di E.League il 26 o il 27 agosto. La condizione per adottare questo piano però è la chiusura dei tornei nazionali entro il 2 agosto. E qui i dubbi restano, perché oltre all’Italia anche Spagna e Inghilterra sono in ritardo nella lotta al virus, e hanno tantissime partite da recuperare.

Cinque cambi? No grazie. Fairplay, stand by fino a giugno

Nonostante l’ok dell’Ifab per il momento il board Uefa non sembra intenzionato a prendere in considerazione l’idea di avvalersi dei 5 cambi. L’orientamento sembrerebbe quello di fermarsi ai soliti 3 con l’adozione del quarto in caso di supplementari. E il fairplay? Il regolamento per ora non cambia. È stato solo sospeso — temporaneamente – l’obbligo di comunicazione del bilancio (vista l’impossibilità di realizzarlo su basi serie). A giugno, però, è previsto un “aggiustamento”. I club ci sperano. Poi all’orizzonte si stagliano altre due questioni: le qualificazioni della prossima stagione e le nazionali. Ma per il momento l’obiettivo è ripartire...

