Con un breve comunicato in data 9 luglio la UEFA ha dato l'ufficialità attesa: il ritorno degli ottavi di Champions ed Europa League si giocherà nelle sedi originali. Discorso diverso per Inter-Getafe e Roma-Siviglia: per loro gara secca in Germania.

Ora è davvero ufficiale: le gare di ritorno degli ottavi di Champions ed Europa League si giocheranno nelle sedi originali, a porte chiuse. Lo ha ufficializzato l’UEFA con una breve nota diffusa giovedì 9 in serata; di fatto un giorno prima del sorteggio di Nyon in programma venerdì 10 luglio.

Un’ufficialità che ancora doveva arrivare e che ha confermato la scelta: ogni squadra dunque avrà la chance di giocare in casa il ritorno; Juventus-Lione dunque a Torino a porte chiuse, così come Barcellona-Napoli al Camp Nou (il 7 e 8 agosto, ancora da schedulare quando).

Champions League Champions ed Europa League, dove eravamo rimasti: guida al sorteggio, nuova formula, città e date IERI A 15:58

Discorso diverso per Inter-Getafe e Roma-Siviglia: non avendo giocato l’andata, confermato per queste squadre la sfida secca, campo neutro, in Germania.

Play Icon WATCH 1955-2020: qual è il Paese che ha segnato di più in Champions League? 00:03:07

Champions League Champions ed Europa League, dove eravamo rimasti: guida al sorteggio, nuova formula, città e date IERI A 15:58