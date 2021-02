Mediaset, Sky e Amazon. Sono tre le società che hanno acquistato i diritti tv per trasmettere la Champions League in Italia nel triennio 2021-2024. 137 gare a disposizioni dei tifosi che dovranno scegliere la formula più adatta per gustarsi tutto lo spettacolo europeo. Amazon entra in quota ridotta, mentre Sky e Mediaset si prendono la fetta più grossa. Il colosso italiano porterà in chiaro la miglior partita di ogni turno più tutto il resto in streaming pay. Sky e Amazon invece si divideranno il programma con una netta predominanza del gruppo fondato da Rupert Murdoch: 121 contro 16.

Grande soddisfazione per Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset: "E’ una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità. Grazie all’investimento di Mediaset, i nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League. In più, dalla prossima stagione, chi lo desidera potrà anche estendere la visione ad altri 104 match di Champions League in streaming pay sulle piattaforme Mediaset."

Champions League, come saranno divise le 137 gare?

Amazon: 16 migliori partite del mercoledì sera a stagione a pagamento in streaming in esclusiva

16 migliori partite del mercoledì sera a stagione a pagamento in streaming in esclusiva Sky: 121 partite a stagione a pagamento (satellite, digitale e streaming con NowTv)

121 partite a stagione a pagamento (satellite, digitale e streaming con NowTv) Mediaset: 121 partite a stagione, di cui 17 partite (16 del martedì sera più la finale) gratuitamente in chiaro e le altre 104 partite a pagamento in streaming.

Champions League, due abbonamenti diversi

Amazon+Sky (streaming+satellite, streaming+digitale o streaming+streaming) oppure Amazon+Mediaset (streaming+streaming). L’attesa ora è per scoprire i prezzi che saranno applicate dai singoli broadcaster per i vari abbonamenti, oltre alla piattaforma che sarà utilizzata da Mediaset per trasmettere le gare in streaming a pagamento.

