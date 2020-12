Sospiro di sollievo per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta ritrova Robin Gosens, risultato negativo dopo la positività al Covid-19. Il tedesco, che era stato segnalato con carica virale molto bassa e dunque come potenziale 'falso negativo', è stato ufficialmente liberato oggi, così come il gruppo squadra. Gosens dunque sarà arruolabile per la partita più importante della stagione: mercoledì, ad Amsterdam, contro l'Ajax, per trovare un posto agli ottavi di Champions League.