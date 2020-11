Troppo, troppo Liverpool. E pure la brillante Atalanta deve inchinarsi, costretta a vivere una delle esperienze più amare degli ultimi anni, con uno 0-5 da incubo che conferma come i campioni d'Inghilterra in carica siano di un'altra categoria per tutti o quasi. Travolta in tutto e per tutto, la squadra di Gasperini. Sottomessa dal primo all'ultimo minuto, incapace di trovare le solite trame di gioco, per una volta schiacciata dal pressing e dal ritmo – e soprattutto da una qualità di enorme portata, chiaro – di un avversario più forte. Diogo Jota, teorico vice-Firmino balzato titolare, è il grande protagonista: tripletta. Ma alla festa partecipano anche Salah e Mané, autori di un gol a testa. L'Atalanta crea un paio di palle col con Muriel a partita aperta e ha qualche sussulto con Zapata a discorsi ampiamente chiusi: stop. Un ko pesante, pesantissimo. E nel frattempo l'Ajax vince in Danimarca e raggiunge i nerazzurri a quota 4 in classifica. Col Liverpool diretto verso la qualificazione, sarà questo il duello per la seconda piazza.