Tutta Bergamo è in fibrillazione. Questo martedì sera di fine ottobre significa una sola cosa: l'esordio in Champions League nel proprio stadio. Dopo la splendida campagna 2019-20 giocata a San Siro, ora i nerazzurri sono pronti alla prima dentro al Gewiss Stadium. Particolarmente pronto è il Papu Gomez, simbolo e capitano della truppa di Gasperini che alla vigilia della sfida contro l'Ajax ha anche fatto una rivelazione su Josip Ilicic, rivelando qualche dettaglio sul travagliato periodo che ha passato lo sloveno

"Josip ha avuto il Coronavirus - ha dichiarato il giocatore ai colleghi argentini di Tyc Sports - ed ha sofferto molto, è caduto in depressione per questo. Arriva un momento in cui la testa esplode. Per fortuna ora si è ripreso e sta bene, per noi è davvero importante".

"Forse l'anno scorso l'Atalanta è stata una sorpresa, ma con il cammino in Champions si è fatta un nome e può rendere la vita dura a qualsiasi squadra. Sappiamo bene che dietro rischiamo, ma il calcio offensivo ci ha regalato ottimi risultati. Mettiamo tanta gente in area e abbiamo la capacità di segnare molti goal".

"Non venivo convocato da tre anni, per me è stato spettacolare perché tornare, alla mia età, non era facile. Ovviamente mi sarebbe piaciuto entrare qualche minuto, ma non è andata così. Messi? L'ho visto contento nel nostro gruppo, se lui è felice ne beneficiamo tutti. Sappiamo bene cosa ha vissuto negli ultimi tempi a Barcellona, sicuramente non è a suo agio col modo di giocare della squadra".