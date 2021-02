Atalanta-Real Madrid, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2020/21, si é conclusa con il punteggio di 0-1. La rete di Mendy nel finale sugli sviluppi di calcio d'angolo punisce i bergamaschi, bravi a difendersi per quasi tutta la partita, pur giocando dal 17' in inferioritá numerica (espulsione molto discutibile di Freuler). Nerazzurri generosi, attenti, lucidi, ma mai pericolosi. Nella gara di ritorno a Madrid servirá piú di un'impresa, visto che stasera a Zidane mancavano Ramos, Benzema, Carvajal, Hazard e Rodrygo.

Il tabellino di Atalanta-Real Madrid 0-1 (0-0 primo tempo)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle (Dal 86' Palomino), De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel (Dal 56' Ilicic, dal 86' Malinovskyi), Zapata (Dal 30' Pasalic). All. Gasperini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio (Dal 76' Arribas), Isco (Dal 76' Hugo Duro), Vinícius Junior (Dal 58' Diaz). All. Zidane

Arbitro: Stieler (GER)

Gol: 86' Mendy (A)

Ammoniti: Casemiro, Mendy, Gosens

Note: espulso Freuler (A) al 17' per fallo da ultimo uomo.

Remo Freule - Atalanta-Real Madrid - Champions League 2021 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

17' - ROSSO A FREULER. ATALANTA IN 10 UOMINI. Follia dell'arbitro Stieler qui. Mendy si invola e Freuler lo stende al limite. Si stava allargando il francese, fallo da giallo, ma mai da espulsione.

38' - Chance per il Real. ISCO lavora bene la palla a centro area, ruota e calcia col mancino. Conclusione deviata in corner.

48' - Occasione REAL. Modric ci prova da appena dentro l'area con un mezzo esterno. Palla che deviata da Maehle sfiora il palo.

86' - MENDY! GOL! 0-1 Real Madrid! Gira palla da corner il Real, palla a Mendy dal limite che si inventa un destro a giro imparabile.

Il migliore

Matteo PESSINA - Si destreggia come un veterano tra le linee in fase di interdizione. Francobolla Modric, come su richiesta (neanche troppo silente) del Gasp. Partita della consacrazione contro l'èlite del calcio europeo. Una convocazione azzurra è già prenotata

Il peggiore

Josip ILICIC - Bastano due controlli sbagliati per far storcere il naso al suo allenatore che lo richiama in panchina dopo mezz'ora. La serata sbagliata per steccare l'approccio: giocare contro il Real Madrid non capita tutti i giorni.

La statistica

L'espulsione ricevuta da Remo Freuler (dopo 16 minuti e 57 secondi) è la più rapida ricevuta da una squadra italiana nella moderna Champions League - superando quella di Montolivo con il Milan contro l'Ajax nel dicembre 2013 (21:20).

Il momento social

