Il Barcellona fa tre su tre: la squadra di Ronald Koeman, dopo avere battuto Ferencvaros e Juventus, stende anche la Dinamo Kiev e rimane al comando del Girone G a punteggio pieno dopo tre giornate. Per i blaugrana vanno a segno Messi su rigore e Piqué, alla squadra di Lucescu non basta la rete di Tsygankov a un quarto d'ora dal termine. Partita più difficile del previsto per i blaugrana che, dopo una partenza sprint, subiscono la veeemente reazione della formazione allenata da Mircea Lucescu che nella ripresa si ripresenta in campo con ben altro piglio rispetto a quello mostrato nel primo tempo. Ma quello che conta, per Messi e compagni, è il risultato finale: il successo sugli ucraini è un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale.