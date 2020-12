Barcellona-Juventus, match della 6a giornata della Champions League 2020/21 andato in scena allo stadio Camp Nou di Barcellona si è concluso col punteggio di 0-3. Gara arbitrata da Stieler. Decisiva la doppietta su rigore di Ronaldo e la rete di McKennie.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Dest, Araujo (Dal 82' Mingueza), Lenglet (Dal 55' Umtiti), Jordi Alba (Dal 55' Firpo); Pjanic, De Jong; Messi, Pedri (Dal 66' Puig), Trincao (Dal 46' Braithwaite); Griezmann. All. Koeman

JUVENTUS (3-4-1-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci; Cuadrado (Dal 85' Bernardeschi), McKennie, Arthur (Dal 71' Bentancur), Alex Sandro; Ramsey (Dal 71' Rabiot); Morata (Dal 85' Dybala), Cristiano Ronaldo (Dal 92' Chiesa). All. Pirlo

12' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS. Cuadrado per Ronaldo, che entra in area e viene spinto dall'ingenuo Araujo.