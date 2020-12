Il Barcellona è imbattuto nelle ultime quattro partite disputate contro la Juventus in Champions League (2 vittorie e 2 pareggi nel parziale), vincendo due delle ultime tre partite di questa serie durante la fase a gironi. L'ultima, e unica, vittoria della Juventus al Camp Nou è quella del ritorno dei quarti di finale, stagione 2002-2003. I bianconeri vinsero 2-1 con gol di Zalayeta ai supplementari. Da allora è arrivato un pareggio per 0-0 (ritorno quarti 2016-2017) e una sconfitta per 3-0 (fase a gironi 2017-2018).

Cristiano Ronaldo ha segnato 18 gol in 33 gare contro il Barcellona in carriera, 15 nelle ultime 20 partite disputate: è la sua quinta vittima preferita in carriera dopo Siviglia, Atlético Madrid, Getafe e Celta Vigo. Questa sarà anche la prima volta che Ronaldo e Messi si sfidano in Champions League dal 2011 ad oggi (in precedenza si erano incontrati 5 volte in Europa), ovvero dalla semifinale di ritorno dell'edizione 2010-2011. Quella volta finì con un pareggio (Ronaldo vestiva la maglia del Real Madrid), ma a qualificarsi in finale fu il Barça di Messi.