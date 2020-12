Barcellona-Juventus, in programma alle 21 al Camp Nou, è anche (e forse soprattutto) l'ennesima puntata della battaglia tra Messi e Ronaldo, che si ritrovano per la prima volta dopo l'addio di Cristiano al Real. Per i bianconeri, già qualificati, in questo big match dell'ultima giornata della fase a gironi c'è in ballo pure il primo posto nel girone G, al momento guidato dai blaugrana in virtù della vittoria per 2-0 nello scontro diretto all’andata a Torino. Per riuscirci dovrà segnare almeno tre gol, mantenendo un minimo di due reti di scarto sugli spagnoli. Ad arbitrare l'incontro sarà il tedesco Tobias Stieler. Andrea Pirlo potrebbe schierare il 4-4-2 a Barcellona: in porta spazio a Buffon. In difesa da destra verso sinistra ci saranno Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro. A centrocampo sulla destra dovrebbe agire Cuadrado, mentre in mezzo al fianco di Arthur dovrebbe esserci McKennie e a sinistra si muoverà Ramsey. In attacco spazio a Morata e Cristiano Ronaldo.