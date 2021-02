Senza Neymar e Di Maria? Non importa. Il PSG di Mauricio Pochettino, trascinato dalla sua stella Mbappé, rifila un poker al Barcellona di Ronald Koeman, e si garantisce con ogni probabilitá la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Dopo il rigore iniziale di Lionel Messi (spento nel resto del match), i parigini hanno preso le misure e hanno bersagliato la porta di Ter Stegen, trovando quattro reti meritate. Bene i tre italiani: Moise Kean (a segno), Marco Verratti (assist) e Alessandro Florenzi (protagonista nel secondo gol di Mbappé).

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest (Dal 71' Mingueza), Piqué (Dal 78' Puig), Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets (Dal 78' Pjanic), Pedri (Dal 78' Trincao); Dembélé, Messi, Griezmann (Dal 84' Braithwaite). All. Koeman

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi (Dal 88' Kehrer), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye (Dal 46' Herrera), Paredes; Kean (Dal 85' Danilo), Verratti (Dal 73' Draxler), Mbappé; Icardi. All. Pochettino

PSG in festa

14' - Grande occasione BARCELLONA. Pedri imbuca benissimo GRIEZMANN, che controlla bene ma non é lesto a calciare forte col mancino. Chiude KEYLOR NAVAS.

26' - RIGORE PER IL BARCELLONA. Lancio lungo per DE JONG, che si inserisce da dietro e viene toccato alle spalle da Kurzawa. Kuipers non ha dubbi.