Calcio

Bartomeu: "Il Barcellona accetta di entrare nella Super League europea"

Dopo una delle peggiori stagioni del club in più di un decennio, Bartomeu ha annunciato che anche il suo intero consiglio di amministrazione si è dimesso, evitando così una mozione di censura prevista per le prossime settimane. "E 'stata una decisione ben ponderata da tutti", ha detto martedì, aggiungendo che sarebbe stato "irresponsabile" continuare il voto in mezzo alla pandemia.

