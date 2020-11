Prima, storica vittoria in Champions del Basaksehir. Il club turco, fondato nel 1990, batte un Manchester United a dir poco disastroso e affondato nel primo tempo con le reti in contropiede di Demba Ba e Visca. Martial prova ad accorciare al 43', mentre al 92' Epureanu salva sulla linea un'incornata di Maguire. Finisce 2-1. Attesa, ora, nel gruppo H, per RB Lipsia-PSG.