Lazio di scena all'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Bayern per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Missione quasi impossibile per i biancocelesti di Simone Inzaghi che nel match d'andata allo stadio Olimpico sono stati battuti 4-1 da Lewandowski e compagni: per passare il turno e approdare ai quarti di finale serve una vittoria con 4 gol di scarto o un successo con 3 gol di scarto ma segnandone almeno 5. Le due squadre si presentano all'appuntamento reduci da altrettante vittorie in campionato. La Lazio ha sconfitto 3-2 il Crotone al termine di una partita soffertissima, la squadra allenata da Hans-Dieter Flick si è imposta 3-1 sul campo del Werder Brema