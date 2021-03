Calcio

Bonucci prima di Juventus-Porto: "Ronaldo carico, fosse per lui giocherebbe solo sfide in Champions"

CHAMPIONS LEAGUE - Leonardo Bonucci, presente in conferenza stampa al fianco di Andrea Pirlo, spiega lo stato d'animo di Cristiano Ronaldo (a secco nel match d'andata) e l'errore che i bianconeri non devono commettere martedì sera: "Non dobbiamo essere frenetici".

00:00:46, Ieri A 11:43