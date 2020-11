Borussia Dortmund-Lazio, sfida valida per la quinta giornata del girone F della Champions League, si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund mercoledì 2 dicembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I biancocelesti di Simone Inzaghi, sconfitti dalla Lazio in Serie A, provano a mettere al sicuro il passaggio alla seconda fase con il match esterno in Germania. L'ultimo turno di campionato ha visto una brutta sconfitta contro l'Udinese ma in Europa sono ancora imbattuti. Nel match d'andata in Italia, la sfida è terminata 3-1 con le reti di Ciro Immobile, Akpa Akpro e l'autore di Hitz. Inutile il gol di Haaland. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, e le statistiche Opta delle due formazioni in Champions League.