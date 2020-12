Notte della verità per la Lazio che al Westfalenstadion si gioca la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund in un match valido per la quinta giornata del Girone F. I biancocelesti occupano al momento il secondo posto in classifica con 8 punti proprio alle spalle dei gialloneri, a +4 sul Bruges: per passare il turno potrebbe bastare anche un pareggio o addirittura una sconfitta nel caso in cui i belgi dovessero perdere contro lo Zenit San Pietroburgo. Nel match l'andata , disputato all'Olimpico lo scorso 20 ottobre, la Lazio si impose 3-1 mettendo un primo, importante mattone sulla strada della qualificazione che ora è davvero a portata di mano.

Simone Inzaghi recupera Milinkovic-Savic, assente domenica contro l'Udinese in campionato: per il serbo maglia da titolare in mezzo al campo. In attacco spazio al tandem Correa-Immobile, mentre si registrano due ballottaggi: Strakosha-Reina in porta e Patric-Luiz Felipe in difesa. Il Borussia Dortmund si schiera con un 4-2-3-1 con Haaland nel consueto ruolo di punta avanzata e ovviamente osservato speciale in casa Lazio. Out Emre Can, Reinier e Schmelzer. Nella linea di trequartisti giocheranno Sancho, Reus e Hazard.