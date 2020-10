Sancho e Haaland, i due uomini simbolo del Borussia Dortmund, tolgono le castagne dal fuoco a Favre e regalano ai tedeschi tre preziosi punti per il proseguo del girone: l'inglese sblocca su rigore al 78' (enorme ingenuità di Karavaev), il norvegese chiude nel recupero. Partita controllata in lurgo e in largo da parte dei gialloneri, però poco pericolosi per via di uno Zenit attento e di un possesso palla lento e sterile. Ci pensa Karavaev, con una trattenuta vistosa e deleteria in area di rigore su Hazard, a spianare la strada al successo del Dortmund, che si riscatta dopo la sconfitta contro la Lazio alla prima giornata e conquista i primi tre punti nel girone nonostante una prova poco brillante. Si complica la vita dello Zenit, che ora affronterà due volte i biancocelesti.