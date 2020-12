Con le unghie, con i denti, con l'anima. Una vittoria da batticuore, una serata che può cambiare il corso di una stagione intera. L'Inter è viva e lotta insieme a noi. La formazione di Conte batte per 3-2 il Borussia Mönchengladbach in una gara dalle mille emozioni e resta pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Vantaggio di Darmian, pareggio di Plea a fine primo tempo, poi nella ripresa si scatena Lukaku, che firma la doppietta decisiva. Ancora Plea accorcia e poi troverebbe anche il 3-3, annullato con l'aiuto della VAR per un fuorigioco di Embolo. Mille e mille emozioni e un finale felice: quello che serviva all'Inter per continuare a sperare. Fermo restando che i nerazzurri continuano a non dipendere unicamente da se stessi: alll'ultima giornata dovranno necessariamente superare anche lo Shakhtar, che nel tardo pomeriggio si è imposto per 2-0 sul Real Madrid, e sperare che le Merengues e il Gladbach non pareggino tra di loro. Intanto, però, il primo passo è stato compiuto.