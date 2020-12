Partita da dentro o fuori per l'Inter sul campo del Borussia Monchengladbach: nel match valido per la quinta giornata del Girone B di Champions League i nerazzurri di Antonio Conte, attualmente ultimi in classifica con soli 2 punti, sono obbligati a vincere se vogliono tenere viva la speranza di qualificarsi agli ottavi di finale. Situazione di classifica opposta per i tedeschi allenati da Marco Rose che guidano il gruppo con 8 punti a +1 sul Real Madrid e a +4 sullo Shakhtar Donetsk. La sfida d'andata giocata lo scorso 21 ottobre a San Siro era terminata 2-2.