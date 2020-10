Pazzo, pazzo Real Madrid. Altra serata trascorsa a rincorrere e altra rimonta, questa volta completata a differenza di quanto accaduto una settimana fa contro lo Shakhtar. Primo punto per la squadra di Zidane, che rischia nuovamente di affondare salvo rialzarsi imprevedibilmente nel finale. Da 0-2 a 2-2, da una sconfitta certa a un pareggio che sa di vittoria. Il Borussia Mönchengladbach si illude di fare il colpaccio, proprio come contro l'Inter, ma come a San Siro viene raggiunto sul più bello. Non basta la doppietta del figlio d'arte Marcus Thuram, ai suoi primi gol in Champions League: avanti di due reti a mezz'ora dalla fine i tedeschi si fanno prendere dalla paura di vincere, subiscono l'1-2 di Benzema e l'incredibile 2-2 di Casemiro al terzo di recupero. Classifica ingarbugliatissima: in vetta c'è lo Shakhtar con 4 punti, quindi Borussia e Inter a 2 e il Real ultimo a quota 1. Con il doppio scontro tra nerazzurri e spagnoli all'orizzonte.