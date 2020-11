Altra goleada allo Shakhtar Donetsk da parte del Borussia Mönchengladbach dopo i sei gol realizzati in Ucraina: 4-0 in Germania grazie al rigore trasformato da Stind e agli acuti di Elvedi, Embolo e Wendt. I tedeschi di Rose confermano il primo posto, indipendentemente dal risultato di Inter-Real Madrid, salendo a 8 punti.

11' - NEUHAUS! Lazaro, dalla sinistra, mette in mezzo un ottimo pallone per il numero 32 del Borussia Mönchengladbach, che calcia a rimorchio sfiorano il palo alla destra di Pyatov!

45'+1 - GOL DEL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH CON EMBOLO! Acuto favoloso dell'attaccante svizzero, in acrobazia: punizione di Wendt, la palla s'impenna in area piccola sulla deviazione aerea di Bondar ed Embolo si esibisce in una spettacolare rovesciata con palla in fondo al sacco! E' 3-0!