Tutto facile per il Borussia Dortmund, che vince 3-0 sul campo del Bruges e si prende la vetta del girone F dopo il pareggio tra Zenit e Lazio. Sei punti per gli uomini di Favre, capaci di vincere due partite dopo la sconfitta all'esordio all'Olimpico: in Belgio non c'è storia. Partita finita già nel primo tempo: apre Hazard e chiude il solito Haaland con una doppietta. Nonostante comunque un buon approccio da parte dei padroni di casa, che partono senza paura ma si sgonfiano dopo il vantaggio tedesco con complicità di Mignolet. Haaland, da buon cannibale, ammazza la partita: Dortmund in vetta con sei punti, dietro Lazio a cinque e Bruges a quattro. Chiude lo Zenit con un solo punto conquistato. E per gli uomini di Favre ora c'è il big match contro il Bayern in Bundesliga, sabato alle 18.30.