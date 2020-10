FInisce in parità, 1-1, il match di Bruges, che vedeva in campo una Lazio estremamente rabberciata per via del sospetto focolaio in squadra di Covid-19, che ha lasciato ai box i vari - tra gli altri - Immobile, Luis Alberto e Lazzari. Biancocelesti avanti al 14' con un mancino di Correa e ripresi al 42' da rigore (visto dal VAR) di Vanaken. Nel secondo tempo, occasionissima per Milinkovic-Savic in un parziale in cui i belgi costruiscono di più. Per effetto di questo risultato e della vittoria per 2-0 del Borussia Dortmund sullo Zenit, la sclassifica del grippo F dopo due giornate è la seguente: Lazio punti 4; Borussia Dortmund e Club Bruges 3; Zenit San Pietroburgo 0.