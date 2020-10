Dopo lo splendido successo nel match d'esordio contro il Borussia Dortmund all'Olimpico, la Lazio torna in campo in Champions League e va a fare visita al Bruges per la seconda giornata del Girone F. Partita durissima per i biancocelesti: oltre al valore dell'avversario (giocare in Belgio non è mai semplice) Simone Inzaghi deve fare i conti con una lunghissima lista di assenti che comprende Immobile, Luis Alberto, Strakosha, Anderson, Cataldi, Luiz Felipe Escalante, Lucas Leiva e Lazzari.