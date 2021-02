Lazio-Bayern Monaco: gara d'andata degli ottavi di Champions League. La partita si giocherà martedì 23 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. Diretta su Canale 5 e su Sky Sport. I biancocelesti stanno cavalcando un momento molto positivo, con 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Dopo l'1-0 ai danni della Sampdoria, firmato Luis Alberto, la truppa di Simone Inzaghi è risalita fino alle primissime posizioni per l'Europa. Di fronte ci sarà il Bayern Monaco, primo in Bundesliga e campione d'Europa e del Mondo in carica. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.