Calcio

Calcio, Attenta Juve, il Porto torna a vincere: 2-1 al Maritimo al 93'

PORTOGALLO - Dopo aver battuto la Juventus per 2-1 nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, gli uomini di Sérgio Conceicao tornano al successo anche in campionato, dove erano reduci da tre pareggi in fila. Il Porto soffre ma sconfigge 2-1 il Maritimo, grazie ai gol di Uribe e - questo decisivo - Otavio su calcio di rigore al minuto 93.

