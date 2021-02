Arrivano buone notizie in casa Juventus : nell'ultima seduta di allenamento prima della partenza alla volta di Oporto ( mercoledì alle 21 Porto-Juventus ) si sono rivisti in gruppo sia Paulo Dybala che Aaron Ramsey , due degli infortunati dell'ultimo periodo, mentre Juan Cuadrado e Arthur , infortunati, sono rimasti fuori.

Per ora rimane invariata la probabile formazione in vista del match di mercoledì sera, con Morata al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco e il centrocampo a 4 formato da McKennie, Bentancur, Rabiot e Federico Chiesa, ma avere la chance di inserire Dybala e Ramsey dalla panchina sarebbe un bel lusso per Andrea Pirlo.