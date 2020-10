Niente Juventus-Barcellona per Cristiano Ronaldo: il campione portoghese, trovato positivo al Covid una settimana fa avrebbe dovuto presentare un certificato di negatività una settimana prima dell'incontro di mercoledì prossimo contro il Barcellona allo Stadium per potervi prendere parte ma non sarà così.

La notizia arriva dal Correio da Manha (testata portoghese) ed è rilanciata da Marca: Ronaldo non si è ancora negativizzato. La Juventus per ora non commenta e si limiterà a comunicare l'avvenuta negativizzazione di CR7, riporta la Gazzetta dello Sport. Il giocatore si dovrà sottoporre a un altro tampone a breve, per provare a scendere in campo contro il Verona domenica sera.

La prima positività il 13 ottobre

La prima positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus risale ormai al 13 ottobre, quando la federazione portoghese annunciava che CR7 non avrebbe potuto prendere parte alla partita del giorno successivo con la Svezia. Il giocatore è poi tornato a Torino per completare il suo periodo di quarantena con la speranza di poter tornare in campo con il Verona in Serie A e con il Barcellona in Champions League. Ma con tutta probabilità non sarà così.

Nessuna novità dal profilo Instagram del giocatore che preferisce una foto con la scritta "Thursday Style."

Ct Portogallo su Ronaldo: "Cristiano sta bene, vuole giocare"

