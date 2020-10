Steffen in porta, Poi Dest, appena acquistato dal Barcellona, Brooks, Richards e Robinson. In mezzo Adams, lo juventino McKennie e la stella del Chelsea Pulisic, davanti il giovanissimo figlio d’arte Timothy Weah del Lille (suo padre George è stata una delle stelle del Milan anni ‘90), Reyna del Borussia Dortmund e Sargent del Werder Brema. Tutti sotto i 23 anni, tranne il portiere Steffen e il centrale del Wolfsburg Brooks. Cos’è? È la nuova golden generation a stelle e strisce, l’invasione dei giovani talenti americani in Europa. Un talentuosissimo e nutrito gruppo, che sta piano piano trovando spazio anche in club di prima fascia. Il frutto di un lavoro decennale, che ha permesso al calcio statunitense di esportare in serie calciatori di spessore tecnico e fisico.

Calcio nei college, uomini e donne sullo stesso piano

Ovviamente nulla avviene per caso. Il movimento americano è in crescita ormai da anni e la popolarità del “soccer” sta contagiando anche le generazioni emergenti. La MLS, riuscendo a portare oltre Oceano nel tempo anche campioni come Gerrard, Pirlo, Ibrahimovic o il più recente Higuain, ha aumentato l’hype su un campionato che sicuramente ha molta più dignità rispetto al passato. Ma tutta la “nuova scuola” a stelle e strisce parte da investimenti nei settori giovanili, attenzione nei college e giocatori che una volta formati, già da giovanissimi vengono presi e fatti crescere da club europei. Gli scout del nostro continente, infatti, sono molto più focalizzati alla ricerca di occasioni in un mercato che spesso ha dimostrato di poter offrire prodotti di qualità.

Christian Pulisic

Squadra da quasi 200 milioni di euro

L’esempio recente e lampante in questo senso è quello del neo juventino Weston McKennie, texano del Dallas, portato praticamente gratis in Europa dallo Schalke e rivenduto alla Juventus per un valore complessivo di cartellino e bonus vicino ai 25 milioni di euro. Oppure Christian Pulisic, notato nel 2014, mentre si trovava a disputare un torneo in Turchia con la Nazionale statunitense Under-17, dagli osservatori del Borussia Dortmund e poi rivenduto al Chelsea per 64 milioni nel 2019. O infine Giovanni “Jo” Reyna, formatosi nel settore giovanile del New York City e prelevato nel 2019 sempre dal Borussia Dortmund, che già pregusta una nuova milionaria plusvalenza. In generale l’11 precedentemente citato ha già un valore come costo dei cartellini vicino ai 200 milioni di euro. Una cifra destinata a salire se le aspettative di tutti questi talenti si confermeranno nei prossimi anni.

Giovanni Reyna - Borussia Dortmund

Gli investimenti degli imprenditori, dai Glazer e Commisso e Friedkin

Collegato al discorso della costante attenzione sul mondo del calcio è ovviamente quello delle presidenze statunitensi. Sempre più imprenditori americani si stanno riversando in Europa per fare affari e gestire le risorse di club importantissimi, sia a livello di seguito che di storia. La proprietà del Liverpool appartiene al Fenway Sports Group guidato da John W. Henry e Tom Werner (presidente dei Reds), società d'investimento americana che possiede, tra l'altro, anche i Boston Red Sox, squadra della Major League Baseball (MLB). Lo United è comandato dai Glazer da ormai 15 anni, la Fiorentina è nelle mani di Rocco Commisso, la Roma è appena passata ai Friedkin dopo la gestione Pallotta. Orma la diffusione è varia e ben distribuita. Neverending american dream.

Juventus, visite mediche per Weston McKennie: selfie e autografi con i tifosi

