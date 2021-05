Si gioca la finale di Champions League 2021. e la League Cup, ora vuole il terzo trofeo, quello più importante: la Champions League. Un trofeo che vedrà presente però un Chelsea deciso a dimenticare la finale di FA Cup persa contro il Leicester: derby inglese infuocato per l'ultimo atto del torneo. Manchester City-Chelsea sarà la terza finalissima tutta inglese nella storia. L'ultimo match in campionato tra Manchester City e Chelsea, giocato in questo mese di maggio, con due successi per Tuchel e uno per Guardiola. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv. Il Manchester City ha vinto la Premier League e la League Cup, ora vuole il terzo trofeo, quello più importante: la Champions League.: derby inglese infuocato per l'ultimo atto del torneo. Manchester City-Chelsea sarà la terza finalissima tutta inglese nella storia. L'ultimo match in campionato tra Manchester City e Chelsea, giocato in questo mese di maggio, ha visto i Blues espugnare il campo dei Citizens per 2-1. Questa sarà la quarta gara ufficiale tra le due squadre nel solo 2021,Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Manchester City-Chelsea: le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All. Guardiola

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. All. Tuchel

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna) - VAR Alejandro José Hernández Hernández

Manchester City-Chelsea: approfondimenti e dichiarazioni

Manchester City-Chelsea, la diretta tv su Canale 5 e su Sky

Manchester City-Chelsea sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset su Canale 5. Sarà anche Sky a trasmettere il confronto: per seguire il match basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e numero 472 e 482 del digitale terrestre).

Manchester City-Chelsea in Live Streaming

Manchester City-Chelsea sarà in live streaming su Sky Go. La partita sarà visibile scaricando l'app da sistemi iOs o Android sul proprio pc o notebook, smartphone o tablet. Un altro modo per poter seguire la finale di Europa League in streaming è NOW, servizio di streaming di Sky. Acquistando uno dei pacchetti sport proposti, si potrà seguire il match sui propri dispositivi.

L'alternativa è Mediaset Play, così da seguire in diretta streaming la finale di Champions in chiaro.

Guardiola: "La Premier è il campionato più difficile di tutti"

Ultimi 5 risultati del Manchester City

Manchester City

-Everton 5-0 (11' De Bruyne, 14' Gabriel Jesus, 53' Foden, 71', 76' Agüero)

Brighton & Hove Albion-

Manchester City

3-2 (2' Gündoğan, 48' Foden, 50' Trossard, 72' Webster, 76' Burn)

Newcastle United-

Manchester City

3-4 (25' Krafth, 39' Cancelo, 42', 64', 66' Ferrán Torres, 51' Joelinton, 62' Willock)

Manchester City

-Chelsea 1-2 (44' Sterling, 63' Ziyech, 92' Marcos Alonso)

Manchester City

-PSG 2-0 (11', 63' Mahrez)

Ultimi 5 risultati del Chelsea

Aston Villa-

Chelsea

2-1 (43' Bertrand Traoré, 52' El Ghazi, 70' Chilwell)

Chelsea

-Leicester 2-1 (47' Rüdiger, 66' Jorginho, 76' Iheanacho)

Chelsea

-Leicester 0-1 (63' Tielemans)

Chelsea

-Arsenal 0-1 (16' Rowe)

Manchester City-

Chelsea

1-2 (44' Sterling, 63' Ziyech, 92' Marcos Alonso)

Guardiola: "Questa finale è il premio per 4 anni incredibili"

