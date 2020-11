Un'Inter vittoriosa ma non convincente in campionato ospita il Real Madrid nella quarta giornata del girone B di Champions League. Si gioca allo stadio San Siro di Milano alle 21:00 di mercoledì 25 novembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport. I nerazzurri hanno rifilato 4 gol al Torino di Marco Giampaolo, però in Champions League la musica è diversa. La squadra di Conte è ultima con 2 punti in tre partite, ma la situazione girone è ancora aperta. La sfida d'andata, nello stadio dedicato ad Alfredo Di Stefano, giocata il 3 novembre, è terminata con una sconfitta per 3-2 con le seguenti reti: Benzema, Ramos, Lautaro Martinez, Perisic e Rodrygo.