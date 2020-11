Un'Atalanta in difficoltà fisica va a far visita al Liverpool campione d'Europa del 2019 nella quarta giornata del girone D di Champions League. Si gioca allo stadio Anfield di Liverpool alle 21:00 di mercoledì 25 novembre, e la partita sarà trasmessa su SkySport. I nerazzurri di Gasperini hanno pareggiato per 0-0 contro lo Spezia, ed il tecnico si è molto lamentato della pausa nazionali. In Champions League l'ultimo scontro, proprio contro il Liverpool, è finito malissimo. Un 5-0 per la squadra di Klopp ha complicato il girone dei bergamaschi ora obbligati a far punti sia a Liverpool che contro l'Ajax. Il girone è così messo: Liverpool 9 punti, Atalanta e Ajax 4 punti, Midtjylland 0 punti. La sfida d'andata, al Gewiss Stadium di Bergamo, giocata il 3 novembre, aveva visto questi marcatori: tripletta di Diogo Jota, Salah e Mané.