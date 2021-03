si giocherà mercoledì 17 marzo alle ore 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Live in esclusiva su Sky Sport. Dopo la sconfitta all'Olimpico per 4-1 , la squadra di Simone Inzaghi vola in Germania per tentare l'impresa impossibile. I biancocelesti arrivano dalla vittoria in extremis contro il Crotone mentre i bavaresi hanno sistemato il Werder con un solido 3-1 . Il Bayern Monaco ospiterà la Lazio per la prima volta in una competizione europea. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere il match in tv.