Juventus-Porto: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League si giocherà martedì 9 marzo alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La diretta sarà su Canale 5 e su Sky Sport. Dopo l'amara sconfitta dell'andata, la Juventus vuole ribaltare il 2-1 sofferto il Portogallo. I bianconeri sono usciti con le ossa rotte dal Dragão, ma sono ancora in piedi grazie ma in Champions servirà una prestazione perfetta. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove seguire il match in tv. si giocherà martedì 9 marzo alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino. La diretta sarà su Canale 5 e su Sky Sport. Dopo l'amara sconfitta dell'andata,. I bianconeri sono usciti con le ossa rotte dal Dragão, ma sono ancora in piedi grazie a un gol di Federico Chiesa . Alla squadra di Pirlo basterà la vittoria per 1-0, oppure con due o più goal di scarto. In caso di 2-1 sarà supplementare. In qualsiasi altro caso, eliminazione. Il 3-1 sulla Lazio ha regalato un po' di fiducia,Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove seguire il match in tv.

Juventus-Porto: le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

SuperLiga Porto, 2-0 al Gil Vicente aspettando la Juve 17 ORE FA

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Conceicao

Nedved: "Siamo favoriti, ma col Porto serve arrivare in forma"

Juventus-Porto in Diretta TV

Juventus-Porto, la gara dell'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in chiaro su Canale 5. Ovviamente, come tutti gli altri di Champions League sarà visibile anche su Sky: canale Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Juventus-Porto in Live Streaming

Juventus-Porto sarà disponibile in Live-Streaming gratis su Mediaset Play, su Sky Go per gli abbonati Sky e su NowTv previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Champions League.

Approfondimenti e dichiarazioni

Pirlo: "Pronti ad approfittare di eventuali passi falsi dell'Inter"

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus-Lazio 3-1 (14' Correa, 39' Rabiot, 57', 60' Morata)

Juventus-Spezia 3-0 (62' Morata, 71' Chiesa, 89' Cristiano Ronaldo)

Hellas Verona-Juventus 1-1 (49' Cristiano Ronaldo, 77' Barak)

Juventus-Crotone 3-0 (38', 46' Cristiano Ronaldo, 66' McKennie)

Porto-Juventus 2-1 (2' Taremi, 46 Marega, 82' Chiesa)

Porto, 2-0 al Gil Vicente aspettando la Juve

Gli ultimi 5 risultati del Porto

Gil Vicente-Porto 0-2 (7' Uribe, 60' Oliveira)

Porto-Sporting Braga 2-3 (9', 14' Ruiz, 28' Piazon, 30' Otavio, 75' Marega)

Porto-Sporting Lisbona 0-0

Maritimo-Porto 1-2 (14' Uribe, 18' Leo, 93' Otavio)

Porto-Juventus 2-1 (2' Taremi, 46 Marega, 82' Chiesa)

Juventus-Porto: informazioni utili

Data, ora e luogo: martedì 9 marzo alle 21:00 all'Allianz Stadium di Torino

Juve, finali perse: la maledizione iniziò con il Ferencvaros

Serie A Juve-Lazio, 5 verità: Chiesa un 2021 da top player, Morata conta IERI A 10:09