Ultima tappa per la Lazio che arriva alla sfida contro il Bruges da imbattuta: basterebbe un pareggio alla squadra di Simone Inzaghi per accedere alla fase ad eliminazione diretta, ma c'è in gioco anche il primato di girone. Una Lazio che non supera la fase a gironi dalla stagione 1999-2000, sarebbe infatti storico il passaggio del turno dopo aver condotto una buona campagna europea nonostante i tanti problemi tra infortuni e casi covid.