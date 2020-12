La sfida tra Barcellona e Juventus è a suo modo decisiva. È vero che entrambe le squadre sono già qualificate ai prossimi ottavi di finale, ma si decide il primato del Gruppo G che sarà cruciale per il discorso sorteggi, ed evitare così una big già al primo turno della fase ad eliminazione diretta. Sarà anche un importante crocevia per la stagione della Juventus che si vuole mettere in gioco anche in Europa e, rispetto alla gara d'andata, avrà un Cristiano Ronaldo in più che saltò la sfida dello Stadium a causa della sua positività al covid.