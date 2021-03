Non si nasconde Zinedine Zidane. Intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida tra Real Madrid e Atalanta , l'allenatore francese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: ​"C'è qualcosa di vero nelle voci sul ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Sì, può essere. Conosciamo Cristiano, sappiamo la persona che è e tutto quello che ha fatto qui. Però adesso è un giocatore della Juve e dobbiamo rispettarlo. Ci sarebbe posto in questo Real per Ronaldo? Vediamo, vediamo quale sarà il futuro. Con lui ho fatto tutto quello che dovevo fare, io ho avuto la fortuna di allenarlo e lui è una cosa impressionante. Adesso se lo sta godendo la Juve".

Di CR7 hanno chiesto in conferenza stampa anche a Karim Benzema: "Con Cristiano abbiamo fatto tante cose qui a Madrid, tanti gol, tante azioni, tanti assist, però è stato tempo fa, sono passati tre anni e gioca in un’altra squadra. Cosa posso dire? Io non sono né il presidente né l’allenatore del Madrid e non so se Cristiano sta bene o meno nella Juve. Giocare di nuovo con lui? Beh, chiaro... Ha sempre fatto bene e segnerà sempre, però non so se può venire al Madrid ".