Le pagelle dell'Atalanta

Marco SPORTIELLO 7 – Prende cinque gol ma è per distacco il migliore dell’Atalanta. Almeno quattro parate degne di nota, da sottolineare il volo su Manè nel primo tempo e l’uscita su Salah nel finale.

Rafael TOLOI 5 - Per un tempo controlla bene Manè e mette la pezza a un buco di Palomino con una scivolata spettacolare. Poi affonda nella ripresa.

Josè Luis PALOMINO 5 - Pochi fronzoli e ottimo gioco d’anticipo in avvio, poi Jota comincia il suo show e lui non si riprende più.

Berat DJIMSITI 5,5 - Come Toloi, gioca un buon primo tempo e infatti Salah combina poco. Il secondo è un'altra storia, anche se rimane il migliore del reparto difensivo dei suoi.

Hans HATEBOER 4 - Gasperini lo recupera in extremis e lui vive una serata da incubo. Si fa bucare da Jota una prima volta, Sportiello gli dà una mano. Poi inizia il tracollo. Scherzato da Jota sul 2-0 e da Salah nel gol del tris. In apnea continua (dall’81’ Fabio DE PAOLI SV)

Marko PASALIC 5 - Poco fosforo e soprattutto poca qualità là in mezzo. La manovra dell’Atalanta è lenta e spesso impacciata, il confronto con la mediana avversaria è impietosa. E anche quando si sposta più avanti, a partita già compromessa, combina ben poco (dal 63’ Ruslan MALINOVSKY 6,5 - Altro passo rispetto a chi lo ha preceduto. Peccato che la partita "vera" fosse già finita)

Remo FREULER 5 - Tanti errori in fase di impostazione fin dalle prime battute, viene letteralmente sommerso dall'ondata rossa.

Johan MOJICA 4,5 - Ha due compiti ingrati: sostituire Gosens e contenere Alexander-Arnold: li fallisce entrambi. Fatica molto con AA, più bravo di lui in entrambe le fasi. Tiene in gioco Jota sul gol che stappa la partita, nella ripresa rischia anche di causare un rigore (dall'81' Matteo RUGGERI SV)

Alejandro GOMEZ 5 - Serata difficile anche per il Papu. Nel primo tempo si deve abbassare molto per far gioco, ma è braccato dai centrocampisti avversari. Ne fa ammonire un paio, poi alza anche lui bandiera bianca (dall’81’ Sam LAMMERS SV)

Luis MURIEL 5,5 - Bravo a costruirsi il tiro, meno a concludere. Ma di fatto è l’unico a creare pericoli dalle parti di Alisson finchè c'è contesa. Peccato perché avrebbe i numeri per far soffrire Gomez, ma affonda la giocata solo a sprazzi (dal 52’ Matteo PESSINA 6 - Anche lui ci mette del nerbo in un'ultima mezzora in cui la Dea prova a battere un colpo)

Duvan ZAPATA 5,5 - Poca roba nel primo tempo, il 2001 Williams lo doma senza eccessivi patemi. Nella ripresa ha un moto d’orgoglio. Il suo primo lampo, strepitoso per altro, è l’incrocio che colpisce sullo 0-5 dopo una finta da applausi. Poi super Alisson gli dice di no dopo un’azione di strapotere fisico.

All. Gian Piero GASPERINI 4,5 - Qualche defezione pesante, vero, ma la sua Atalanta sembra giocare senza entusiasmo. E schierare questo Hateboer è stato un azzardo con un avversario così. Era l’esame peggiore, lui non l’ha superato.

+++

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 6,5 - Attento due volte su Muriel, sontuoso sullo strappo di Zapata nell'unico intervento davvero complicato della sua serata.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 7 - La palla con cui manda in porta Jota nell’azione dell’1-0 canta. Ma in generale gioca una partita di altissimo livello, forse la migliore in questo avvio di stagione (dall’82’ Neco WILLIAMS SV)

Rhys WILLIAMS 7 - Diciannove anni e non sentirli. Il suo uomo si chiama Duvan Zapata ma lui non si scompone e fa a sportellate con il colombiano come il più navigato dei marcatori, annullando l'avversario per quasi un'ora.

Joe GOMEZ 6,5 - Comanda la difesa egregiamente e si prodiga anche nel lancio che porta al gol del 2-0.

Andy ROBERTSON 6,5 - Meno appariscente del collega dall’altra parte della linea difensiva ma anche lui è molto più che un terzino. Un paio di lanci da leccarsi i baffi, tra le altre cose (dal 66’ Naby KEITA 6 - Anche lui si limita alla gestione quando viene buttato nella mischia: non serviva altro).

Curtis JONES 6,5 - Classe 2001 come Williams, sembra giocare da tempo in questa squadra. Calcia in porta, fa movimento e si inserisce con personalità.

Jordan HENDERSON 6,5 - Il Liverpool fa molto possesso palla, lui è il cuore delle operazioni. Tanta praticità nessuna giocata forzata per il capitano dei Reds (dal 66’ James MILNER 6 - Spezzone di gara col pilota automatico per un giocatore esperto come lui).

Georginio WIJNALDUM 6 - I muscoli del centrocampo del Liverpool: ringhia su Freuler e Pasalic, non tira mai indietro la gamba (dall’82’ Konstantinos TSIMIKAS SV)

Mohamed SALAH 7,5 - Primo tempo anonimo per i suoi standard, nella ripresa mette subito le cose in chiaro: galoppata e gol che chiude contesa, poi anche l’assist per Manè. Solo uno strepitoso Sportiello gli nega la doppietta nel finale.

Diogo JOTA 8 – L’uomo copertina del trionfo dei Reds. Pimpante fin dalle prime battute, la sua tripletta dimostra tutte le sue qualità: tecnica, velocità, opportunismo. Che serata! (dal 65’ Roberto FIRMINO 5,5 - Nessuno squillo nella mezz'ora a disposizione)

Sadio MANÉ 7,5 - Vedi Salah. Ben controllato da Toloi e compagni per metà partita, lui non ci sta e cala il poker con un pallonetto morbido morbido. Ma la cosa migliore è l’esterno celestiale con cui manda in porta Jota per il 5-0.

All. Jurgen KLOPP 7,5 - Il suo Liverpool gioca una partita straordinaria per intensità e qualità. E lui fa l’incontentabile, sbraitando ai suoi anche quando il risultato prende la via della goleada. Liverpool primo nel girone a punteggio pieno, stasera anche nella sua miglior versione. What else?

